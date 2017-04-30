Çay Tiryakileri Festivalde Buluştu

Doğru çay demleme tekniklerinin yanı sıra farklı coğrafyalardan çayların da tadılabildiği 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali, iki gün boyunca binlerce çay tiryakisini ağırladı.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tarihi Haydarpaşa Garı'nda düzenlenen etkinlik sona erdi.



Etkinliğe katılan şair ve yazar Sunay Akın, gerçekleştirdiği sohbette İstanbulluları çay ve tarih yolculuğuna çıkardı.



Akın, dünya üzerinde çayın en güzel içildiği yerin İstanbul vapurları olduğunu belirterek, Türkiye'deki çay ziraatının tarihini de katılımcılara anlattı.



Kahvenin Türkiye'deki geçmişinin daha eskiye uzanmasına rağmen, çayın birinci tercih haline geldiğini aktaran Akın, Türkiye'de çay içen herkesin ülkede çay ziraatını başlatan Zihni Derin'i ve şeker üretimini başlatan isimlerden biri olan Nuri Şeker'i hayırla yad etmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'deki çay evlerinin tarihinin de çok eskilere dayandığına işaret eden Akın, ilk çay evinin 19. yüzyılda Direklerarası'nda kurulduğunu, ilk çay tiryakilerinin de Cenap Şahabettin ile Şinasi gibi ünlü yazarlar olduğunu kaydetti.



ABD'nin kuruluşunu sağlayan olayların, İngiltere'nin ağır çay vergisi sonrasında başladığını ifade eden Akın, çayın tarihinin aynı zamanda devrimlerin tarihi olduğunun altını çizdi.



"En lezzetli çay 20 dakikalık demleme süresinden sonra elde edilir"



Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Aytül Turan ve Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder ise katılımcılara, doğru çay demleme tekniklerini anlattı.



Aytül ve Önder sohbetlerinde, yeşil çayın 80-85 derecelik suyla, siyah çayın ise 95-98 derecelik suyla kaynatılmasını, demlemenin ise suyun kaynadığı anda değil, ilk sıcaklığın geçtikten sonra yapılması gerektiğini belirtti.





Aytül ve Önder ayrıca konuşmalarında, en lezzetli çayların 20 dakikalık demleme süresinden sonra elde edildiği, çaydanlığın ağzının bir tıpa ile kapatılmasının, aroma ve kokunun daha uzun süre muhafaza edilmesini sağladığı, çayın yüksekten bardağa koyulmasının, suyun demlenirken kaybettiği oksijeni geri kazanmasını sağladığı, çay bardağına önce suyun sonra ise demin koyulmasının daha lezzetli çaylara yol açtığı bilgilerini de verdi.



İyi Yaşam Danışmanı ve oyuncu Ayşe Tolga ve Türk çayına olan sevgisiyle bilinen Rusya Çay ve Kahve Federasyonu Başkanı Ramaz Chanturiya da katılımcılarla sohbet etti.



Festivalde, 29-30 Nisan tarihlerinde çay sektöründen pek çok marka kurulan stantlarla ziyaretçilerle buluştu.