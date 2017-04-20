Çay İhtisas Borsası Satışa Başladı

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Çay İhtisas Borsasının açıldığını ve ilk satışın gerçekleştiğini, haziran ayında çıkmasını bekledikleri çay kanunu ve organik çaya geçiş ile Türk çay sektörünün çok iyi yerlere geleceğini bildirdi.



Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Çay İhtisas Borsasının açılması ile Türk çay sektörünün hayalinin gerçek olduğunu belirtti.



Dünyada çay üreticisi ülkelerin yıllardır uyguladığı borsacılık sisteminin artık Türkiye'de de uygulanacağını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin Çay İhtisas Borsası ilk resmi satışını yapmıştır. Yıllardır hayali kurulan Çay İhtisas Borsası hayata geçirilerek yeni bir başarıya imza atılmıştır." ifadelerini kullandı.



Ürün Borsası kurulum çalışmalarının 2016 Mart ayında başladığına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ürün borsaları bir ürünün çeşitliliğine öncülük eden en önemli aşamadır. Bizler bu bilinçle gerek kuru çay üretim firmalarımızın gerekse bu ürünün pazarlamasının sağlanması konusunda ileri adımlar atmak istiyoruz. Gelişen dünya ürün piyasalarında bu şartların sağlanmasının en önemli adımının ürün borsası üzerinden yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu düşüncelerle kurduğumuz Çay İhtisas Borsasını resmen halkımızın hizmetine sunduk. Müzayede salonunda gerçekleşen ilk açık arttırma usulü satışta kuru çay alıcıları ve satıcıları bir araya gelmiştir. Bu ilk satışın sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çay sektörüne önemli kazanımlar sağlayacak bu sistemin yürütülmesi için herkesin desteklerini bekliyoruz."



Son zamanlarda çay sektörünü olumlu yönde etkileyecek gelişmelerin gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çay İhtisas Borsasının açılması sonrasında haziran ayında çıkmasını beklediğimiz çay kanunu ve organik çaya geçiş, inanıyorum ki sektörü çok iyi yerlere taşıyacaktır. Türk çay sektörünün önü açık, herkesin bizim insanımızın emeğine sahip çıkması gerekiyor. Unutmayınız ki, çaydan geçimini sağlayan bir milyon insan var. Sektördeki her yenilik bu bir milyon insana kazanç olarak yansıyacak. İlimiz, bölgemiz ve Türkiye'miz gelişecek."