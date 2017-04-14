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Çay Hafızayı Koruyor
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Çay Hafızayı Koruyor

Singapur'da yapılan araştırmaya göre her gün düzenli tüketilen çayın, hafıza kaybı riskini yüzde 50 azalttığı, alzaymır için risk grubundaki yaşlılarda ise bu oranın 86'ya kadar çıktığı belirlendi.

Çay Hafızayı Koruyor

Singapur'da yapılan araştırmaya göre her gün düzenli tüketilen çayın, hafıza kaybı riskini yüzde 50 azalttığı, alzaymır için risk grubundaki yaşlılarda ise bu oranın 86'ya kadar çıktığı belirlendi.

Kaynak: Dunya.com

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Singapur, Çay