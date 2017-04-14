Çay Hafızayı Koruyor
Singapur'da yapılan araştırmaya göre her gün düzenli tüketilen çayın, hafıza kaybı riskini yüzde 50 azalttığı, alzaymır için risk grubundaki yaşlılarda ise bu oranın 86'ya kadar çıktığı belirlendi.
-
Binlerce kişinin ödemeleri bugün hesaba yatıyor!
-
Bakan sinyali verdi! KDV uygulamaları kaldırılacak
-
Trafik sigortasında önemli gelişme! İşlem yapmayana büyük ceza
-
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor!
-
Putin'in mal varlığı açıklandı!
-
İşte İstanbul'un trafik sorununu çözecek çılgın proje!
-
Merakla beklenen referandum anketi açıklandı