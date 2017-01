Çay Deresi Projesi ile Balıkesir'in Yüzü Değişecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur'un '10'un Farkı 10'un Yıldızı' projelerinden birisi olan Çay Deresi Rekreasyon Alanı ile Balıkesir'in adeta yüzü değişecek. 260 bin metrekarelik alanda 80 milyon TL'lik yatırım ile gerçekleşen projede ıslah edilen Çay Deresi'nin etrafında içinde kongre merkezi, yürüyüş yolları, gölet, teleferik istasyonunun bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulurken, içinde kayıkların yüzeceği Çay Deresi ile Balıkesir'e nefes aldıran bir yaşam alanı kazandırılacak.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çay Deresi projesi ile Balıkesir'in çehresi değişecek. Bu proje ile Atatürk Mahallesi'nde başlayan Çay Deresi projesi Dere Boyu Caddesi boyunca devam ederken estetik bir kanal ile derenin akışı sağlanacak. Üzerindeki yürüyüş parkuru, bisiklet yolları ile seyri güzel bir alan oluşturacak. Proje hakkında bilgiler veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Balıkesir'de ıslah olmamış Çay Deresi'nin ıslahını DSİ yaptı. Bizde hemen Çay Deresi'nin etrafında 260 bin dönümlük alanda rekreasyon alanı, kongre merkezi, ticari alanlar gibi yerlerin olduğu bir yaşam alanının planlamasını yaptık. Şuanda kongre merkezi, çocuk köyü, ticari alanlar, yürüyüş yolları gibi alanların inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabi, Balıkesirlilerin nefes alacağı, alışveriş yapacağı, spor yapacağı haketten güzel bir alan olacak. Proje kapsamında inşallah Çay Deresi de akan bir dere olacak. İçinde kayıkların yüzeceği Çay Deresi insanların vakit geçirmek için tercih edeceği bir alan haline gelecek. Çay Deresi alanı aynı zamanda Çamlık Tepesi'ne teleferik ile bağlanacak. Projenin ilk etabını 2 3 ay içerisinde tamamlayacağız. Proje kapsamında olan sebze ve meyve halini tamamladık. Onun taşınma işlemini gerçekleştirdikten sonra hemen ikinci kısım imalatına geçeceğiz" dedi.



78 bin metrekarelik yeşil alan



Atatürk Mahallesi'nde yapılan 260 bin metrekarelik alanında showroom binası, çocuk köyü, ticari ve sosyal alanlar, kongre merkezi, gölet, seyir havuzları, skate park (kaykay), 78 bin metrekare yeşil alan, 43 bin 910 adet bitki, mini golf alanı, teleferik istasyonu bulunacak. Projenin toplam 80 milyon 900 bin liraya mal olacağını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, projenin tamamının belediye tarafından hazırlandığını belirtti. Bu yapılan işlerin toplamı 80 milyon 900 bin lira. Hayal ettik ve hayallerimiz gerçek oldu. İnşallah bunları kısa zamanda da yaşayacağız. Bu rekreasyon alanının projesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Yine bu alan içinde yer alacak olan kongre merkezimizde Balıkesir'in her türlü yapılacak olan sosyal etkinlikler ve konserlerin yapıldığı, sergilerin ve fuarların düzenlendiği bir merkez olacak" şeklinde konuştu.



Atrax 2015 4. Uluslararası Eğlence - Etkinlik, Park - Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı'nda bu yıl ki Shining Star Awards ödül töreninde jüri, "En İyi Rekreasyon Alanı" dalında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çay Deresi Rekreasyon Projesi'ni kentsel yaşam kalitesini yükseltecek, marka bir kent oluşturulması vizyonuyla ödüle layık görülmüştü. - BALIKESİR