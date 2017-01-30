Çay'da Kaçak Avcılara Ceza

Çay'ın Karacaören Beldesi kırsalında kaçak avcılık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.



Kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri, arazide 4 kişiyi yakaladı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 4 kaçak avcıya idari para cezası uygulanırken 1'i ruhsatsız, 2'si takozsuz tüfeğe el konuldu.