Çay'da Kaçak Avcılara Ceza

Çay'ın Karacaören Beldesi kırsalında kaçak avcılık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Çay'da Kaçak Avcılara Ceza

Çay'ın Karacaören Beldesi kırsalında kaçak avcılık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri, arazide 4 kişiyi yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 4 kaçak avcıya idari para cezası uygulanırken 1'i ruhsatsız, 2'si takozsuz tüfeğe el konuldu.

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