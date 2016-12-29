Çay'da Eğitime Kar Engeli

Afyonkarahisar'ın Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın (30 Aralık) tatil edildiği bildirildi.



Konu ile ilgili Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İlçemiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle köy ve beldelerimizden ilçemize ulaşımda ve ilçe merkezimiz ara cadde ve sokaklarında yaşanabilecek olumsuzluklar dikkate alınarak tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime 1 gün (30 Aralık 2016 Cuma günü) ara verilmiştir." - AFYONKARAHİSAR