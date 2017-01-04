Çavuşoğlu, Yunan Mevkidaşı Kocias ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Kocias ile telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede, her iki bakan, New York seyahatleri sırasında bir araya gelme hususunda mutabık kaldı.