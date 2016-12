Çavuşoğlu: 'Yeni Türkiye'de Terör ve Teröristlere Yer Yok'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, "Buna en çok karşı çıkan kim? PKK'nın güdümündeki bütün siyasetçiler ve PKK. Çünkü onlar da biliyor artık yeni Türkiye'de terör ve teröristlere yer yok, güçlü bir Türkiye olacak." dedi.



Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti İl Danışma Meclisi" toplantısında yaptığı konuşmada, Halep'te mahsur kalan, kuşatılan, açlığa terkedilen, zulme uğrayan 45 bin kişinin kurtarıldığını vurguladı.



Çavuşoğlu, "Türkiye'den başka oradaki mazlumların sesini duyan oldu mu? Minik kız Bana'nın sesini bizden başka duyan oldu mu? Herkes sustu, duyarsızdı. Türkiye susmadı, 'Herkes sussa biz susmayacağız' dedik. O 45 bin kişinin Halep'ten sağ salim gelmesi için günlerce, gecelerce çalıştık, usanmadan, bıkmadan alnımız kırışmadan." diye konuştu.



Bu süreçte zorlukların da olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hainlik yapanlar oldu, insani duygulardan uzaklaşmış, hayvanlaşmış gruplar var. Oradaki sivil insanlar, onların umurunda değil. O kan emiciler var ya onlar neler yaptı. Ama bıkmadan arazide de çalıştık, diplomatik kanalları da çok iyi işlettik, 45 bin kişiyi de kurtardık. Onların içinde yaralı ve hasta olanları ülkemize getirdik. Orada, herkesin, çocukların imdat sesi olan Bana'yı da Türkiye'ye getirdik ve Cumhurbaşkanımızla kavuşturduk."



Sorumluluklarının sadece Suriye ve Halep olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, dünyanın her yerindeki mazlumların Türkiye'nin sorumluğunda bulunduğunu dile getirdi.



Çavuşoğlu, dünyadaki 2,4 milyar Müslümanın yalnız, kimsesiz olmadığını vurgulayarak, geçen sene bir yıl içinde 3,2 milyar dolar insani yardım, TİKA aracılığıyla da 3,9 milyar dolar kakınma yardımı yaptıklarını anlattı.



AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana karşı karşıya kaldıkları engeller olduğunu belirten Çavuşoğlu, önlerine çıkarılan her sorunun aşıldığının altını çizdi.



Her seferinde millete gittiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Gücümüzü de Allah'tan ve milletten alıyoruz. Arkamızda da başka hiçbir güç yok. Arkamızda hiç ağababası yok, hiçbir ülkenin de güdümünde değiliz. Bundan dolayı da rahatsız olanlar var. Esas rahatsızlığın sebebi de bu. Herkes şunu öğrenmeli, eğer Türkiye ile iş yapmak istiyorsanız, Türkiye ile bir yola devam etmek istiyorsanız, Türkiyeyi eşit bir ortak görmek durumundasınız. Türkiyeyi ikinci sınıf ülke gibi göremezsiniz, Türk milletine ikinci sınıf muamele yapamazsınız. Bu millet, Türkiye bunu hak etmiyor."değerlendirmesinde bulundu.



Rahatsız olanlara rağmen 3. köprüyü, Avrasya Tüneli'ni, 3. havaalanını açtıklarına değinen Çavuşoğlu, üç katlı tüneli de yapacaklarını söyledi.



"DAEŞ'i de yok edeceğiz"



"İstedikleri kadar engel çıkarsınlar, ister tek tek, ister toplu gelsinler, ister darbe girişiminde bulunsunlar isterse uşakları alçak PKK'yı, alçak DHKP-C'yi, DAEŞ'i, YPG'yi üzerimize sürsünler." diyen Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Onlarla da mücadelemizi sürdürüyoruz. DAEŞ'i de yok edeceğiz, YPG ile de mücadelemizi bitirinceye kadar, PKK'yı da gömünceye kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Onlar kalleşçe, haince güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alsınlar ama onlar bizi yıldıramaz. Onların arkasındaki ağababaları FETÖ'den de içeride ve dışarıda gece gündüz hesap sormaya devam edeceğiz."



Rusya'nın Ankara Büyükelçisine suikast düzenlendiğini ve bunun terör saldırısı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Amaçları belliydi ama ne oldu, tuzaklarına kendileri düştüler. Şimdi bunun hesabını da soracağız, bunun arkasında kim varsa ondan da hesap soracağız. Sormamız da gerekiyor. Şunu unutmasınlar, biz hiçbir şartta boyun eğmeyiz. Bu millet büyük badireler atlatmış. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nda herkesin 'Artık bitti, bölündü, paylaşım' dediği bir noktada Anadolu'yu ayağa kaldırarak, işgalcilerin hepsini denize dökmüş ve kendisine yeni bir devlet kurmuş milletir." dedi.



Milletin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelinceye kadar çok zorluklar yaşadığını ama hiçbir zaman yıkılmadığını dile getiren Çavuşoğlu, gerekirse yine bir çağ kapatıp, yeni bir çağ açacaklarını ama bu vatanı, milleti böldürtmeyeceklerini anlattı.



"Artık Türkiye koalisyonlarla uğraşmayacak"



Bir taraftan zorlukları aşacaklarını bir taraftan da Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracaklarını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Şimdi esas dertleri de Türkiye'de yeni bir değişikliği engellemek. Değişikliğin geleceği, hedefi nedir? Nasıl sonuçlanacak? Türkiye'ye istikrar gelecek, güçlenecek. Artık Türkiye koalisyonlarla uğraşmayacak, bürokrasiden kurtulacak. Türkiye yeniden bir sıçrama devrine girecek. İşte bu başkanlık sistemi ya da yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olanların hepsi bunu bildiği için karşı çıkıyor, içerideki hainler de dışarıda kıskananlar da bunun için karşı çıkıyorlar. Buna en çok karşı çıkan kim? PKK'nın güdümündeki bütün siyasetçiler ve PKK. Çünkü onlar da biliyor artık yeni Türkiye'de terör ve teröristlere yer yok, güçlü bir Türkiye olacak. Güçler ayrılığı daha iyi bir şekilde tesis edilecek."



Yeni sistemin getirilerinin kamuoyuna anlatılacağının altını çizen Çavuşoğlu, anayasadaki çarpıklıkların giderilmesi gerektiğine işaret etti. Çavuşoğlu, dünyanın her yerinde başkan, başbakanların partili olabildiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:



"Başbakan da partili, seçildikten sonra tüm Türkiye'ye hizmet ediyor, bunda bir fark yok. Meclis, artık yasama görevini yapacak. Esasen güçler ayrılığında Meclisin görevi bu. Denetim görevini çok iyi yapacak. Sistem öyle güzel bir şeklide kurulmuş ki dengeler tıkır tıkır işleyecek ve kontrol mekanizması da çok iyi işleyecek. Ama Türkiye'de artık koalisyonlar bitecek ve Türkiye'ye istikrar gelecek. Artık hasreti bitirelim, artık gönül olarak her zaman bizimle olan ama maalesef kanunlardan dolayı partisiyle bağını koparmak zorunda kalan partimizin kurucusu liderimiz Cumhurbaşkanımızı da AK Parti'yi de birleştirme zamanı gelmiştir. Bunu da başarıyoruz."



Çavuşoğlu, "Fırat Kalkanı'nın içinde ne işiniz var" diyenler olduğunu aktararak, kan emici düşman neredeyse gidip orada yok edeceklerini söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Evet şehit veriyoruz, bu canımızı yakıyor. O zaman bu mantık doğruysa o zaman gidip Kandil'de PKK hainlerini vurmayalım. Böyle bir şey olabilir mi? Irak'ta da gideceğiz, orada vuracağız. Eğer Telafer'de Türkmenlere karşı bir tehdit oluşursa Sincar'da da hainleri vuracağız. Oradaki Türkmenleri korumak da bizim boynumuzun borcu."



Konuşmaların ardından, CHP'den, AK Parti'ye geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi İl Genel Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş'a rozet takıldı.



Programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri Sena Nur Çelik, Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın, Hüseyin Samani, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, belediye ve ilçe başkanları katıldı.