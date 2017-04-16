Çavuşoğlu: Yeni Türkiye'de İstikrar ve Güven Olacak - Ek Fotoğraflar

Çavuşoğlu: Yeni Türkiye'de İstikrar ve Güven Olacak - Ek Fotoğraflar

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Çavuş