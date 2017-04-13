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Çavuşoğlu: Vize Konusunda 16 Nisan'dan Sonra AB'ye Son Öneriyi Sunacağız - Ek Fotoğraflar
Çavuşoğlu: Vize Konusunda 16 Nisan'dan Sonra AB'ye Son Öneriyi Sunacağız - Ek Fotoğraflar
13 Nisan 2017 Perşembe 15:51
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[9495782] DHA
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Uyurken 'acıyor' diye attığı çığlık, korkunç gerçeği ortaya çıkardı
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