Çavuşoğlu: Vize Konusunda 16 Nisan'dan Sonra AB'ye Son Öneriyi Sunacağız (2)

KIBRIS KONUSU



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Sorunu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz. Özellikle Rum tarafında seçim döneminde aynı samimiyeti görmüyorum. Rum tarafının Kıbrıs etrafındaki doğalgaz ve petrol ile ilgili attığı tek taraflı adımları doğru bulmuyoruz. Uyarılarımızdan sonra geri adım atmadığı için de Türkiye olarak bazı adımları atacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak da bu konuda açıklamalarda bulundu. Burada Kıbrıs Türkünün de hakkı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin de karasuları var. Bizim de haklarımız var. Bu haklara halel getirilmemesi için gerekli adımları atacağız. Daha önce hukuki adımları atmıştık. Pozisyonumuzu resmi olarak kayda geçirmiştik. Bundan sonra tek taraflı adımlara müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.



