Çavuşoğlu-Videgaray Ortak Basın Toplantısı - Mexıco

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) Mexico City'ye doğrudan uçuş gerçekleştirmek istediğini belirterek, bunun için müzakerelerinin sürdüğünü söyledi.



Çavuşoğlu, Meksika temasları kapsamında Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Videgaray ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek için yapılabilecek çalışmaları ele aldıklarını ifade etti.



"Ekonomik işbirliği bizim için çok önemli" diye konuşan Çavuşoğlu, ikili ticaret hacmini artırma ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandırma konusunda kararlı olduklarını söyledi.



Videgaray'a Suriye, Irak, Yemen ve Libya başta olmak üzere bölgede yaşananlar konusunda bilgiler verdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak zor bir bölgede yaşıyoruz. Bu krizlerin çözümü ve diplomatik çözüm bulunması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Yaşanan insani krize asla gözümü kapamıyoruz. Meksika da bize bu konuda destek oluyor." dedi.



Çavuşoğlu, iki ülkenin G20 ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) grubu kapsamında da işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.



İki ülke arasındaki erişimin önemini de vurgulayan Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları Mexico City'ye direkt uçuş başlatmak istiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz, birlikte bir çözüm bulacağız." dedi.



"Türkiye'nin liderliğinin ve karşı karşıya olduğu sorunların farkındayız"



Videgaray da Çavuşoğlu'na ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek toplantıda G20 ve diğer platformlardaki ticari ilişkileri görüşme fırsatı bulduklarını söyledi.



Türkiye ve Meksika arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine değinen Videgaray, "Meksika bugün dünyaya her zamankinden daha fazla açık. Meksika ticaret ve yatırım konularında tüm diğer ülkelerle coğrafi uzaklıktan bağımsız olarak ilişkilerini geliştirmek istiyor." dedi.



Özellikle inşaat ve tarım sektörü alanlarında daha fazla Türk yatırımcıyı Meksika'da görmek istediklerini ifade eden Videgaray, Meksikalı iş adamlarının da Türkiye'de önemli yatırımlarının bulunduğunu dile getirdi.



Meksikalı bakan, iki ülke arasında ortak hedefler olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bölgede karşı karşıya olduğu sorunlar ve üstlendiği rolün farkında olduklarını söyledi.



Videgaray, "Türkiye ve Türk halkı, kompleks bir bölgede, kapılarını 3 milyondan fazla mülteciye açarak insani yardım alanında önemli rol oynuyor. Meksika barış çabalarının ve insan hakları konusundaki çalışmaların başarıya ulaşmasını umuyor." diye konuştu.



Bölgede yaşanan sorunların büyüklüğüne de değinen Videgaray, "İnsanlığın karşı karşıya olduğu en zor ve kompleks çatışmalardan birinde Türkiye'nin liderliği ve karşı karşıya olduğu sorunların farkındayız." dedi.