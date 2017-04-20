Çavuşoğlu : Türkiye, Sınırlarımızın İçinde ve Ötesinde Tüm Terör Örgütleri ile Mücadele Ediyor

Çavuşoğlu : Türkiye, Sınırlarımızın İçinde ve Ötesinde Tüm Terör Örgütleri ile Mücadele Ediyor

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