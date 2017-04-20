Çavuşoğlu : Türkiye, Sınırlarımızın Içinde ve Ötesinde Tüm Terör Örgütleri Ile Mücadele Ediyor

Haber: Gülseli KENARLI / Kamera: Güven Usta, İstanbulDHA



Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SİCA) İkinci Dışişleri Forumu gerçekleştirildi. Forum kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Gonzalez Sanz ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.



Bakan Çavuşoğlu, toplantıda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, 'Türkiye'nin Irak'da Sincar, Zap, Avaşin Bölgesi'nde, Suriye'de Karakozak bölgelerine operasyon yapacağı yönünde haberler var. Koordinatı itibariyle doğrular mısınız?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıt verdi:



'Türkiye, sınırlarımızın içinde ve ötesinde tüm terör örgütleri ile mücadele ediyor ve bu mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir. Bugüne kadar DEAŞ terör örgütüne karşı en etkin mücadeleyi Türkiye yapmıştır. Sadece Suriye'de 3 bine yakın DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdik. Irak'ta da Başika kampımızdan yaptığımız operasyonlarımızla 7 yüzden fazla teröristi öldürdük. Ayrıca 4 bin civarında yabancı terörist savaşçısını yakaladık. Bir kısmını geldikleri ülkelere, polislerine, istihbaratlarına ve büyükelçiliklerine bilgi vererek geri gönderdik. Bir kısmı da bizde şu anda tutuklu. Türkiye'ye giriş yasağı listesinde 55 bin kişi var. Biz DEAŞ terör örgütünün dışarıdan kaynak eleman sağlamasını da engelleyen ülkelerin başında olduk. Diğer taraftan bu terör örgütünün ideolojisini de öldürmek için çok etkin çalışıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz bu terör örgütünün İslam dini ile bir ilgisinin olmadığını zira İslam'ın barış demektir ve bizim dinimiz İslam bir kişinin bile öldürülmesini tüm kainatın yok edilmesi olarak değerlendirir. Dolayısıyla böyle bir terör örgütü Müslümanları ve bizim dinimiz İslam'ı temsil edemez. Diğer taraftan YPG; PKK, DHKP-C, bunlara yönelik de mücadelemiz içeride ve dışarıda da devam edecektir" diye konuştu.



? BİZİM GİRİŞİMİMİZ SONUCUNDA OLDU."



Mevlüt Çavuşoğlu, bir gazetecinin, 'Dün Birlemiş Milletler'de yapılan bir oylamada FETÖ ile bağlantılı olan üç kurumun istişari statüsü düşürüldü. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



'En az DEAŞ terör örgütü kadar FETÖ de tehlikelidir. FETÖ de dinimiz İslam'ı kullanarak, ülkemizde ve dünyada 170'e yakın ülkede, sinsi faaliyetlerini bugüne kadar yürütmüştür ve bazı uluslararası örgütlere de sızmıştır. Şimdi birçok ülke de bu terör örgütünün, özellikle Türkiye'de gerçekleştirmek istediği darbe girişiminden sonra gerçek yüzünü tüm dünya görmüştür. Ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu ve hangi istihbaratların bu örgütü kullandığını birçok ülke görmeye başladı. Dolayısıyla FETÖ'ye bağlı kuruluşları ya devralıyorlar ya da kapatıyorlar. Tabii uluslararası örgütler de tedbir alıyor. Bu anlamda BM'nin de bu terör örgütüne bağlı veya bununla iltisaklı bazı örgütleri bünyesinden atması da son derece doğaldır. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Komitesi nezdindeki istişari statüleri kaldırılmıştır. Oylama da yapılmamıştır, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Daha önce danışma kurulunun bir kararı vardı. O zaman bazı ülkelerin veya bir ülkenin tereddüdü olmuş olabilir ama dün oylamaya bile gerek kalmadı. Oy birliğiyle FETÖ iltisaklı kuruluşların bu statüsü sonlandırıldı ve bizim girişimimiz sonucunda oldu."



KOSTA RİKA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN REFERANDUM AÇIKLAMASI



Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Gonzalez Sanz, konuşmasında pazar günü yapılan Anayasa referandumuna dikkat çekerek, 'Referandumla ilgili olarak Türkiye'yi kutlamak isterim. Bu tür tartışmaları barışçıl bir şekilde, barışçıl bir ortam da ele almak, insanların sesini duymak siyasi sistemleri geliştirecek mekanizmalardır. Dolayısıyla bizim de bunu kutlamamız, desteklememiz gerekir" dedi.



'TÜRKİYE BİZİM İÇİN BÖLGESİNDE BİR LİDER"



Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Gonzalez Sanz, ise bir gazetecinin, "Türkiye'nin son yıllarda Latin Amerika açılımının, bölgeye ekonomik ve tiraci yönden katkısını değerlendirebilir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Daha yapılacak çok şey var. Orta Amerika ve SICA ülkeleri açık ekonomi ülkeleridir. Çoğumuzda gayet açık, kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları vardır. Mesela ABD ve AB ile pek çok anlaşmamız var. SICA ülkeleri aynı zamanda Kore ile de tiracet anlaşması müzakerelerini yapıyor. Açık ekonomileriz biz. Dolayısıyla Türkiye bu tür görüşmelerde çok önemli bir rol oynayabilir ticaret ve yatırım fırsatları açısından. ya serbest ticaret anlaşmaları yapılabilir Türkiye ya da bir kaç tanesiyle anlaşma yapar. Diğer ülkeler de gelecekte benzer anlaşmalar yapar. Türkiye bizim için bölgesinde bir lider. Biz Türkiye'yi bölgesel bir hab olarak görüyoruz pek çok açıdan. Bölgedeki diğer ülkelerle de bağlantı açısından bir hab olarak görüyoruz. Doyayısıyla pek çok fırsat var, bunları geliştirebiliriz, eyleme dönüştürebiliriz. Tabii ki hükümetler bunu resmi düzeyde yapar ama özel sektör birbirini daha iyi tanımalı, bir araya gelmeli, fırsatları değerlendirmeli. Enerji ve alt yapı alanında, mal ticareti ve yenilenebilir enerji konusunda pek çok fırsat var. Sadece hükümetlerin yol göstermesi yetmez. Ama biz tabi ki cesaretlendirmek isteriz iş dünyasını, ayrıca turistleri. İş adamı olmayan kişilere de turizm hizmeti verebiliriz bir bölge olarak."



ANLAŞMALAR İMZALANDI



El Salvador ve Türkiye arasından siyasi entegrasyon anlaşması, Honduras ve Türkiye arasından hava ulaştırma anlaşması ve Kosta Rika ile Türkiye arasından kültürel uyum anlaşması imzalandı.