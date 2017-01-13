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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin Garantörlüğü Devam Eder, Ada'da da Türk Askerinin Varlığı Devam Eder'
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.
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