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Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin Garantörlüğü Devam Eder, Ada'da da Türk Askerinin Varlığı Devam Eder'

Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin Garantörlüğü Devam Eder, Ada'da da Türk Askerinin Varlığı Devam Eder'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin Garantörlüğü Devam Eder, Ada'da da Türk Askerinin Varlığı Devam Eder'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.

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