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Çavuşoğlu, Tillerson'la Telefonda Görüştü
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Çavuşoğlu, Tillerson'la Telefonda Görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel iş birliği ve Erdoğan'ın Washington ziyareti konularını ele aldı.

Çavuşoğlu, Tillerson'la Telefonda Görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel iş birliği ve Erdoğan'ın Washington ziyareti konularını ele aldı.

Kaynak: Dunya.com

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