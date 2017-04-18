Çavuşoğlu, Tillerson'la Telefonda Görüştü
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel iş birliği ve Erdoğan'ın Washington ziyareti konularını ele aldı.
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel iş birliği ve Erdoğan'ın Washington ziyareti konularını ele aldı.
Kaynak: Dunya.com
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