Çavuşoğlu: " 'Suriyelilerle Türkler Arasında Türkiye'de Kriz Var' Diye Genellerseniz, Doğru Bilgi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. İzmir Torbalı'da yaşanan gerginliğe yönelik Çavuşoğlu, "Bunlar münferit olaylar. Bunu 'Suriyelilerle Türkler arasında Türkiye'de ciddi kriz var' diye genellerseniz, bir kere doğru bilgi vermemiş olursunuz. Münferit olaylar olabilir. Kilis'te, şu anda Kilislilerden daha çok Suriyeli yaşıyor. Belediye Başkanı'nın da Valiliğinin de söylediği, orada bugüne kadar bir tek bile adli vaka olmamış." açıklamasında bulundu.