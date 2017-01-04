Çavuşoğlu: 'Suriye'nin Nasıl Yönetileceğine Suriye Halkı Karar Vermeli'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz gidip Kandil'de PKK'yı niye vuruyoruz? Şimdi Sincar'da, oradan geliyor diye. Suriye'den de geldiği zaman o teröristleri gidip bizim etkisiz hale getirmek en asli görevimizdir."