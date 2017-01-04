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Çavuşoğlu: "Suriye'nin Nasıl Yönetileceğine Suriye Halkı Karar Vermeli"

Çavuşoğlu: "Suriye'nin Nasıl Yönetileceğine Suriye Halkı Karar Vermeli"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu: 'Suriye'nin Nasıl Yönetileceğine Suriye Halkı Karar Vermeli'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz gidip Kandil'de PKK'yı niye vuruyoruz? Şimdi Sincar'da, oradan geliyor diye. Suriye'den de geldiği zaman o teröristleri gidip bizim etkisiz hale getirmek en asli görevimizdir."

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