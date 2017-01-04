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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de ateşkes ihlalleri) Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İran'ın da (Suriye'de) garantörlüğünün gereğini yapması lazım. Şii milisler ve rejim üzerinde ağırlığını koyması lazım."
Çavuşoğlu: "(Suriye'deki Ateşkes) Artan Ihlalleri Durduramazsak Astana Süreci Akamete Uğrayabilir"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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