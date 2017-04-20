Çavuşoğlu " Sıca'ya Bu Yıl 500 Bin Dolar Gönüllü Maddi Katkıda Bulunma Kararı Aldık"

Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) İkinci Dışişleri Forumu gerçekleştirildi. Forumun açılışında konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'de artık Cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanacak. Yeni Anayasa, siyasi sistemdeki tıkanmaları aşmak ve acil çözüm bekleyen konularda daha hızlı ve etkin karar alma bakımından bize çok yardımcı olacak. Karar alma süreçlerinin hızlanması Orta Amerika ile ilişkilerimizde de yeni bir dinamizm getirecektir" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, "SICA'nın başarılarını desteklemek ve aramızdaki köprüleri güçlendirmek amacıyla SICA'ya bu yıl 500 bin dolar gönüllü maddi katkıda bulunma kararı aldık" şeklinde konuştu.



- İstanbul