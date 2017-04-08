Çavuşoğlu: Sadece Bir Hava Üssüne Müdahale Yeterli Değil (3)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ESNAFI ZİYARET ETTİ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'daki referandum çalışmaları kapsamında Mahmutlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ülke gündemini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum için vatandaşlardan 'evet' oyu istedi. Çavuşoğlu, ardından ilçede işyeri yanan bir esnafı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Ak Parti'nin referandum çadırına konuk olan Çavuşoğlu, tesadüfen karşılaştığı liseden sınıf arkadaşıyla sohbet etti. Mevlüt Çavuşoğlu, Polis Haftası dolayısıyla koruma ekibi ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



