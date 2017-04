Çavuşoğlu: 'Rusya Ile Abd, Suriye'de Ypg'yi Birbirine Kaptırmamak Için Mücadele Ediyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve ABD'nin, Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ettiğini belirterek, "Böyle rekabetlerin Suriye'de de bölgeye de bir faydası yok. Açık açık düşüncelerimizi söylüyoruz böyle bir rekabet var. Soruyoruz, 'Niye destekliyorsunuz' diye. 'Ben bırakırsam diğerine gider.' Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden iki süper gücün rekabet etmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu bir acziyettir." dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla Alanya ilçesinde bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD ile Rusya arasındaki gerilimin Suriye'ye nasıl zarar verebileceği yönündeki soruyu, "İnşallah ABD ile Rusya arasında Suriye üzerinden bir gerilim olmaz. Ortak noktada buluşulur. Sorduğumuz zaman her iki ülke de Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğünü istiyor. Her iki ülke de Suriye'de istikrarın gelmesini istiyor. DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede de bir görüş ayrılığı yok." şeklinde yanıtladı.



Uygulamada DAEŞ'e karşı Türkiye kadar etkili mücadele eden bir ülke olmadığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Rusya ile ABD şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor. Böyle rekabetlerin Suriye'de de bölgeye de bir faydası yok. Açık açık düşüncelerimizi söylüyoruz böyle bir rekabet var. Soruyoruz, 'Niye destekliyorsunuz?' diye. 'Ben bırakırsam diğerine gider.' Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden iki süper gücün rekabet etmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu bir acziyettir. Oysa DAEŞ'e karşı gelin hep birlikte birleşelim, etkin bir şekilde mücadele edelim. Çok kısa sürede DAEŞ'i Suriye, Irak topraklarından da temizleriz. Türkiye'nin tutumu net. İnşallah Suriye üzerinde görüş ayrılığı olabilir ama burada gereksiz bir tırmanma da olmaz. Temennimiz odur."



"Suriye'den göç hareketliği olur"



Suriye'de gerginlik devam ederse mutlaka göç hareketliliği olacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Şu anda zaten ülkemizde yaşayan Suriyeli sayısının yaklaşık 3 katı kişi Suriye'de yerinden edinmiş bir şekilde başka şehirlerde. evlerinden uzak yaşamak durumunda. Göç hareketliliğine karşı daha güvenli bölgelerde, Suriyelileri tekrar yerleştirip ve gerekli imkanları sağlamamız lazım. Esasen güvenli bölge projesi bugün, her zamankinden daha elzem hale gelmiştir." dedi.



Güvenli bölgelerin genişletilmesi gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hazırlıklarının bu yönde olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Bizim hazırlıklarımız bu yönde. Birçok ülkeyle de bunları değerlendiriyoruz. Sadece ülkelerde değil, BM ve insani yardım örgütleriyle de temaslarımız sürdürüyoruz. Birlikte koordine ediyoruz." diye konuştu.



İzmir'deki Suriyelilerle kavga iddiası



İzmir Torbalı'da yaşanan gerginliğe yönelik Çavuşoğlu, "Bunlar münferit olaylar. Bunu 'Suriyelilerle Türkler arasında Türkiye'de ciddi kriz var' diye genellerseniz, bir kere doğru bilgi vermemiş olursunuz. Münferit olaylar olabilir. Kilis'te, şu anda Kilislilerden daha çok Suriyeli yaşıyor. Belediye Başkanı'nın da Valiliğinin de söylediği, orada bugüne kadar bir tek bile adli vaka olmamış." açıklamasında bulundu.



Çavuşoğlu, referandum la ilgili anket yayın yasağının bugün başlayacağını, anketlere göre "evet" oylarının yüzde 60'lara doğru gittiğini, Antalya'da da yüzde 50'nin üzerinde "evet" oyu beklediklerini bildirdi.