Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İle Suriye'yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çvuşoğlu, akşam saatlerinde çok kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Gün içinde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşen Çavuşoğlu, Antalya Serik'teki Belek Turizm Merkezi'nde referandum çalışmaları yürütürken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü.

GÖRÜŞME İÇİN MAĞAZAYA GİRDİ

Bir giyim mağazasına girerek Rus mevkidaşını arayan Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmesi saat 18.15'de başladı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede, Suriye meselesi başta olmak üzere DEAŞ'la mücadele, Esad'ın durumu ve siyasi çözümler ele alındı.

MISIR VE ARABİSTAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr ve Mısırlı mevkidaşı Şükri ile de görüştü. Çavuşoğlu Şükri'ye, Mısır'da kiliselere düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı diledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI ZİRVESİNE KATILACAK

Bakan Çavuşoğlu, yarın İtalya'da başlayacak olan G-7 ülkeleri dışişleri bakanları zirvesine katılarak önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

LAVROV VE TİLLERSON 2 GÜN SONRA BULUŞACAK

Sergey Lavrov, 12 Nisan'da Moskova'da ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir araya gelerek Suriye'de Esad rejimine ait hav üssünün bombalanması ve ardından yaşanan gelişmeleri görüşecek.