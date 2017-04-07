Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı İle ABD'nin Suriye Saldırısını Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda ABD'nin Suriye saldırısını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "7 Nisan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin inisiyatifi üzerine telefon görüşmesi yaptılar. Bakanlar, ABD'nin Humus'taki Suriye'nin birliklerine karşı gerçekleştirdiği ve sivil vatandaşların da hayatını kaybettiği askeri eylem kapsamında Suriye'nin durumunu görüştüler" denildi.

"AGRESİF EYLEM KABUL EDİLEMEZ"

Yapılan açıklamada, "Lavrov, zaten zor olan durumu daha da zorlaştırabilecek ve Rusya ile Türkiye'nin barışçıl çözüm amacıyla gösterdikleri çabayı bozan bu agresif eylemin kabul edilemez olduğunun altını çizdi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki trajik olayların ve terör örgütleri tarafından kimyasal silah kullanılması olayının objektif ve bağımsız soruşturmasının gerekliliğinin altı çizildi. İki taraf da, Suriye'de barışı sağlayacak tek yol olan görüşme sürecinin devam etmesinin alternatifinin olmadığını belirtti."

ÇAVUŞOĞLU: ESAD REJİMİNE GEREKEN BASKI YAPILMALI

Çavuşoğlu, görüşmede Suriye'de siyasi geçiş sürecini hedefleyen ateşkesin korunmasının önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu, bu kapsamda Moskova'nın Esad rejimine gereken baskıyı yapması mesajını verdi.

ÇAVUŞOĞLU SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, Türkiye gibi ABD'nin füze saldırısına destek veren Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'le de telefonda görüştü. İki bakan Suriye Fikirdaş Ülkeler toplantısının en kısa zamanda gerçekleşmesinin faydalı olacağını değerlendirdi.