Çavuşoğlu: Rusya'dan Gelen Charter Seferlerde Sıkıntı Yok

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye charter seferlerini durduracağı yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Putin de böyle bir şey olmadığını teyit etti" dedi.



Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum çalışmaları kapsamında Serik İlçesi'nde bulunan Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde (ANTBİRLİK) vatandaşlara seslendi. ANTBİRLİK'in yıllar önce pamuk üretecilerine sahip çıkmak için kurulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, birliğin bir süre sonra çiftçiye sahip çıkma anlayıştan uzaklaştığını dile getirdi. Çavuşoğlu, "ANTBİRLİK'in borcu katlandı, elindeki mülkler satıldı. Buna rağmen borç arttı, çiftçi yalnız kaldı. Buna dur demek için devletimiz bir karar alarak, ANTBİRLİK bundan sonra çiftçinin hizmetinde olacak diyerek yeni yönetim kurulunu iş başına getirdi. Çalışkan ve dürüst ekip, 1 sene olmadan borcu yüzde elli azalttı. Nereye gidiyordu bu para, bir sene içinde ödenen 45 milyon liralık borç para, daha önce kime gidiyordu? Bunun hesabı sorulmalı. Çiftçi alınteri ile çalışır. Çiftçinin üzerinden rant elde etmek yok. Biz nasıl milletin hizmetkarı isek çiftçinin hizmetkarı da ANTBİRLİK olacak. Patronluk taslamak yok" diye konuştu.



'RUSYA İLE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'



Bakan Çavuşoğlu, çiftçilerin tüm Türkiye'de vatanı ve milleti için her türlü fedakarlığı yapan olduğunu dile getirerek, bu vatandaşların yanında olmak devletin görevi olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, "Tarımda Avrupa'nın birinci sırasındayız. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz. İhracatın önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile tekrar görüştü. Suriye konusunda bir kez daha mutabık kaldık ve işbirliğini daha da güçlendireceğiz. Rusya ile hedeflerimize henüz tam ulaşmadık" dedi.



'CHARTER SEFERLERDE SIKINTI YOK'



Rusya'nın Türkiye'ye yönelik charter seferlerini durduracağına yönelik haberlerin doğru olmadığını vurguladı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Charter ile ilgili sorun olmadığını Putin de teyit etti. Rus turistleri ağırlamaya devam edeceğiz. Turizmin gelişmesi çiftçinin yararınadır" diye konuştu.



- Antalya