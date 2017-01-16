Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov'la Suriye'yi ve Astana Sürecini Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleştirilen görüşmede, Suriye'deki ateşkes dahil olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ve Astana görüşmelerinin hazırlık süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - Ankara