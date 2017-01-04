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AA Editör Masası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "PYD/YPG'li unsurların Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın da (Obama'ya) söylediği gibi. Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi."
Çavuşoğlu: "Pyd/ypg'li Unsurların Münbiç'te Olduğunu Biliyoruz"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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