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Çavuşoğlu: "Pyd/ypg'li Unsurların Münbiç'te Olduğunu Biliyoruz"

Çavuşoğlu: "Pyd/ypg'li Unsurların Münbiç'te Olduğunu Biliyoruz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu: 'Pyd/ypg'li Unsurların Münbiç'te Olduğunu Biliyoruz'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
AA Editör Masası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "PYD/YPG'li unsurların Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın da (Obama'ya) söylediği gibi. Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi."

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