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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılan, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinin açılışında konuştu.
Çavuşoğlu: "Özgürlük Sadece Bir Gruba Olmaz. Laiklik de Yasak Getirme Anlamında Değildir"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılan, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinin açılışında konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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