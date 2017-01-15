Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'na katıldı. Çavuşoğlu Barış konferansında bölgenin adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesine yönelik çabalarını sürdüreceklerini vurgulayan bir konuşma yaptı.
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Çavuşoğlu Ortadoğu Barış Konferansı'na Katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'na katıldı. Çavuşoğlu Barış konferansında bölgenin adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesine yönelik çabalarını sürdüreceklerini vurgulayan bir konuşma yaptı.
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