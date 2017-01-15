Çavuşoğlu Ortadoğu Barış Konferansı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'na katıldı. Çavuşoğlu Barış konferansında bölgenin adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesine yönelik çabalarını sürdüreceklerini vurgulayan bir konuşma yaptı.



Görüntüler dış haber sırasına geçildi



Fotoğraflar eklendi - Paris