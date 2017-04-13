Çavuşoğlu: 'Önümüzdeki Hafta Başbakan Yardımcısı Şimşek'in Başkanlığında Bir Heyet Moskova'ya...

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bir heyet Moskova'ya gidecek. Rus muhataplarımızla oturup konuşacağız, tüm engelleri kaldırmak için inşallah bir mutabakatı sağlarız."