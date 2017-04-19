Çavuşoğlu'nun Telefon Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun yoğun telefon diplomasisi trafiği sürüyor.



Çavuşoğlu, bu çerçevede Alman mevkidaşı Gabriel ve İtalyan mevkidaşı Alfano ile ayrı ayrı telefonda görüştü.