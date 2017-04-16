Çavuşoğlu'nun Sandığından 'Evet' Çıktı
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'da oy kullandığı sandıktan 'evet' oyu çıktı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'da oy kullandığı sandıktan 'evet' oyu çıktı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'ndaki 2334 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Çavuşoğlu'nun sandığında kayıtlı 387 seçmenden 330'u oy kullandı. Sandıktan 174 evet, 139 hayır oyu çıkarken, 17 oy da geçersiz sayıldı. - Antalya