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Çavuşoğlu'nun Ayrault, Syala ve Vella Ile Ikili Görüşmeleri

Çavuşoğlu'nun Ayrault, Syala ve Vella Ile Ikili Görüşmeleri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili görüşmeleri Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile görüşme Libya Dışişleri Bakanı Altahire Syala ile görüşme Malta Dışişleri Bakanı George Vella ile görüşme PARİS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'te düzenlenen...

Çavuşoğlu'nun Ayrault, Syala ve Vella Ile Ikili Görüşmeleri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili görüşmeleri
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile görüşme
Libya Dışişleri Bakanı Altahire Syala ile görüşme
Malta Dışişleri Bakanı George Vella ile görüşme PARİS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'te düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı çerçevesinde bir dizi ikili görüşmede bulundu.

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