Çavuşoğlu'nun Ayrault, Syala ve Vella Ile Ikili Görüşmeleri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili görüşmeleri

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile görüşme

Libya Dışişleri Bakanı Altahire Syala ile görüşme

Malta Dışişleri Bakanı George Vella ile görüşme PARİS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'te düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı çerçevesinde bir dizi ikili görüşmede bulundu.