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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili görüşmeleri
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile görüşme
Libya Dışişleri Bakanı Altahire Syala ile görüşme
Malta Dışişleri Bakanı George Vella ile görüşme PARİS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'te düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı çerçevesinde bir dizi ikili görüşmede bulundu.
Çavuşoğlu'nun Ayrault, Syala ve Vella Ile Ikili Görüşmeleri
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili görüşmeleri Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile görüşme Libya Dışişleri Bakanı Altahire Syala ile görüşme Malta Dışişleri Bakanı George Vella ile görüşme PARİS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'te düzenlenen...
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