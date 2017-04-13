Çavuşoğlu'ndan 'Vize' Açıklaması: Son Teklifimizi Sunacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile vize sorununu çözmek istediklerini söyleyerek, "Vize konusunda 16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu, AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasını güncelleştirmek için müzakerelere başladıklarını da belirterek, "Üç tur müzakereler yapıldı ve 16 Nisan'dan sonra AB ile kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti. Referandum çalışmalarını memleketi Antalya'da sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Antalya İşadamları Derneği (ANTİAD) tarafından bir otelde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.



Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya ekonomisi içinde iyi olan sektörlerin kalkınması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Belde belediyeler döneminde çarpık şehirleşmenin sebebi oldu. En önemli aldığımız kararlardan biri belde beledilerin kapatılması oldu. Ekonomi olarak büyüyoruz. Son 15 sene içinde turizmde ciddi büyüme elde edildi. 2002'de 3 milyon, 2014 sonunda bu rakam 13 milyona çıktı. 2015 de hafif ama gecen sene gözle görülür bir düşüş yaşadık. Rusya sorunu Türkiye'deki terör saldırıları birde 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin imajını değiştirdi. Avrupa'da İslam karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı gibi akımlarında arttığını görüyoruz. Bunları dengelemek içinde hep birlikte çalışmalıyız. Önümüzdeki süreçte turizm sektörünün büyüyeceğini görüyoruz" diye konuştu.



"BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK RUSYA'YA GİDECEK"



Tarım sektörü ürünlerinin ihracatının son 15 yılda 4 kat arttığını belirten Çavuşoğlu, organik tarımı teşvik ettiklerini söyledi.



Körfez ülkeleri de dahil başka bilinmeyen ülkelerle ihracat için arayışta olduklarını açıklayan Çavuşoğlu, "Rusya uçak düşürmesi hadisesinden sonra sorunlar yaşadık. Bu sorunları hepsi maalesef hepsi giderilmiş değil. Bazı tarım ürünlerinin ihracatı konusunda henüz sorun yaşamaya devam ediyor. Önceki yıllara karşılıklı dönmemiz lazım. Bunlar konuşmak ve engelleri kaldırmak için Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek önümüzdeki hafta Rusya'ya gidecek. Heyet Rusların daveti üzerine engellemelerin kaldırılması için oraya gidecek. Bu her iki ülkenin faydasına" dedi.



"VİZE KONUSUNDA 16 NİSAN'DAN SORNA AB'YE SON ÖNERİMİZİ SUNACAĞIZ"



Bakan Çavuşoğlu ikili ticaretin artırılması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Serbest ticaret anlaşmaları imzalamamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile de 1990'lı yıllarda imzalanan Gümrük Birliği Anlaşmasını güncelleştirmek için müzakerelere başladık. Üç tur müzakereler yapıldı ve 16 Nisan'dan sonra AB ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her iki tarafın da bu konuda kararlılığı var. AB kendi kurullarından müzakereler için kararları çıkardı. Günümüz ekonomik anlayışını yansıtmıyor, bunu güncellememiz lazım. Vize konusunda 16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Bu süreci nasıl yürüteceğimizi değerlendireceğiz. Kararları milletimiz ile paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Türkiye müzakere eden bir ülke. Müzakere etmeyen birçok ülke ile AB vizeleri kaldırdı. Gürcistan ile en son bu anlaşması yürürlüğe koydular. Ama biz millet olarak bunu hak ediyoruz. Bu vize serbestisini almamız. En son imzaladığımız göç bunun bir parçasıdır. Göç, vize serbestisi ve geri kabul anlaşmaları birlikte uygulanması gerekiyor."



(İsa Akar-Harun Erdoğdu/İHA)