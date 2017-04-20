Çavuşoğlu'ndan "Orta Amerika" Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu'na katılan ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.



İstanbul'da düzenlenen forum kapsamında, Bakan Çavuşoğlu, Honduras Dışişleri Bakanı Maria Dolores Agüero Lara, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Gonzalez Sanz, El Salvador Dışişleri Bakanı Hugo Martinez Bonilla, Belize Dışişleri Bakanı Wilfred Peter Elrington, Panama Dışişleri Bakan Yardımcısı Maria Luisa Navarro, Nikaragua Devlet Bakanı ve Cumhurbaşkanının Uluslararası İlişkiler Danışmanı Sidhartha Francisco Marin Arauz ile ikili görüşmelerde bulundu.



Görüşmelerde, bölge ülkelerinde tarım, sağlık, turizm, eğitim alanlarında TİKA aracılığıyla yürütülen kalkınma iş birliği projelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi konuları ele alındı.



SICA üyesi ülkelerde afetle mücadele erken uyarı sistemleri konusunda Türkiye'nin deneyimlerinin aktarılması, Türk Havayolları'nın (THY) bölgede daha çok noktaya doğrudan seferler başlatması değerlendirildi.



Orta Amerika ülkelerinin göç konusunda geçiş ülkesi olmaları dolayısıyla Türkiye'nin göçmenlere sağlanan yardımlar konusundaki deneyiminin paylaşılması konusu da Bakan Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarınca masaya yatırıldı.



Görüşmede, konuk bakanlar, Türkiye ile ekonomik iş birliğine önem verdiklerini, bu amaçla taraflar arasında ikili ticaretin artırılmasını beklediklerini vurguladı.



Eğitim alanında da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) verdiği Türkiye Bursları'ndan bölge ülkelerinin daha fazla yararlanması konusuna değinildi. Parlamentolar arasında temasların sıklaştırılmasının yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Orta Amerika ülkeleri ziyaretlerinin devam ettirilmesi ve bölge iş adamlarıyla temaslarının artırılması konuları ele alındı.