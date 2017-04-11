Çavuşoğlu'ndan Kimyasal Silah Uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G7 zirvesi sonrası açıklamada bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: 'Tillerson, G7'den sonra Moskova'yı ziyaret edecek. Burada Moskova'yla konuşulması gerekenleri konuştuk. Artık bu rejimle Suriye'nin devam edecemeyeceği aşikardır. Geçiş hükümetinin bir an önce hayata geçirmek lazım. Terör örgütleriyle de mücadeleye devam. Sadece kimyasal s...