Çavuşoğlu'na Ürdünlü Mevkidaşından Kutlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili tebriklerini iletti.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Safadi, 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.



Çavuşoğlu'nu, önceki gün Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Kenya Dışişleri Bakanı Amina Muhammed, dün de İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson telefonla arayarak sonuçlardan dolayı tebrik etmişti.