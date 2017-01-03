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Çavuşoğlu'na İzlandalı Mevkidaşından Taziye Telefonu

Çavuşoğlu'na İzlandalı Mevkidaşından Taziye Telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'na İzlandalı Mevkidaşından Taziye Telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Alfredsdottir, Çavuşoğlu'na 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "hain terör saldırısı" nedeniyle taziyelerini iletti.

Görüşmede, Suriye'deki güncel gelişmeler de ele alındı.

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