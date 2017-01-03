Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Alfredsdottir, Çavuşoğlu'na 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "hain terör saldırısı" nedeniyle taziyelerini iletti.
Görüşmede, Suriye'deki güncel gelişmeler de ele alındı.
Çavuşoğlu'na İzlandalı Mevkidaşından Taziye Telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir ile telefonda görüştü.
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