Çavuşoğlu-Morales Ortak Basın Toplantısı
- Gazeteci detayları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ile ortak basın toplantısı düzenledi.
- Gazeteci detayları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales'in konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ile ortak basın toplantısı düzenledi.