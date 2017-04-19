Çavuşoğlu-Morales Ortak Basın Toplantısı

Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ülkesinde sağlık, eğitim ve güvenlik alanında ortaya koyduğu iş birliği dolayısıyla teşekkür ederek, "Guatemala halkı bu desteği çok önemsiyor. Bundan dolayı Guatemala halkının şükranlarını size iletmek istiyorum." dedi.



Morales, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Çavuşoğlu'nun 2015'te Guatemala'ya yaptığı ziyaret sırasında burada büyükelçilik açma sözü verdiğini ve bu sözün çok kısa sürede başarıyla yerine getirildiğini belirtti.



"Gerek Birleşmiş Milletler nezdinde gerek ikili ilişkiler nezdinde politik alanda mükemmel bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim. Yatırımların karşılıklı korunması anlaşmasını imzalamış bulunmaktayız." diye konuşan Morales, iki ülke arasındaki ticaret hacmini de artırmak istediklerini ifade etti.



Türk Hava Yollarının (THY) Guatemala'ya doğrudan uçuş yapabilmesi meselesini de görüştüklerini anlatan Morales, "TİKA'nın ülkemizde sağlık, eğitim ve güvenlik alanında ortaya koyduğu iş birliği dolayısıyla çok teşekkür etmek istiyorum. Guatemala halkı bu desteği çok önemsiyor. Bundan dolayı Guatemala halkının şükranlarını size iletmek istiyorum." dedi.



Türkiye'deki halk oylaması sonucu dolayısıyla tebriklerini de dile getiren Morales, bu gelişmelerin demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.



Morales, Türkiye ile ilişkilere yönelik bir soruya, ikili ilişkilerin çok sıkı ve güçlü olduğu, çok daha güçleneceğine inandığı yanıtını verdi.



Morales, büyükelçiliğin açılmasının ticari anlamda çok güçlü bir araç olacağını da kaydetti.