Çavuşoğlu-Morales Ortak Basın Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile vize uygulamasına ilişkin, "Bizim arzumuz yine eskisi gibi tamamen vizelerin kalkması. Hatta hatta, daha önce önemli bir mesafe katettiğimiz gibi, pasaportsuz kimlikle de seyahatlerin yapılabilmesidir." dedi.



Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ile dışişleri resmi konutundaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Guatemala'nın Latin Amerika'ya açılım kapsamında özel önem verdikleri bir ülke olduğunu vurguladı.



Bugün Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açılışını yapacaklarını belirten Çavuşoğlu, büyükelçiliğe her türlü desteği vereceklerini söyledi.



Mevlüt Çavuşoğlu, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ilişkilerin tüm boyutlarını değerlendirme fırsatı bulduklarını, özellikle çok önem verdikleri ekonomik ilişkiler kapsamında bundan sonraki süreçte iki ülke iş adamlarını daha fazla bir araya getirerek, hem ikili ticaret hacmini hem de karşılıklı yatırım fırsatını artıracaklarını dile getirdi.



Bugün imzaladıkları hava ulaştırma anlaşmasının yeni bir işbirliği alanı oluşturduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ikili ilişkileri eğitim, kültür, turizm alanlarında da geliştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.



Bakan Çavuşoğlu, Guatemala'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı okul bulunmadığını belirterek, böyle bir yapılanmaya izin vermediği için mevkidaşına teşekkür etti.



Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Guatemala'da kalkınma projelerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.



-Rusya ile ilişkiler



Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilere yönelik bir soru üzerine hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki kez telefonda görüştüğünü, dün akşam Putin'in referandum sonuçları dolayısıyla Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiğini ve iki liderin görüşme sırasında ikili ilişkilere de değindiklerini anlattı.



Dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Rusya'nın davetiyle Moskova'ya gittiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu ziyaretin amacının ticaretin önündeki tüm engelleri kaldırmak olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Biz uçak düşürme hadisesinden önceki döneme dönmek istiyoruz. O zaman hiç engel yoktu ürünler üzerinde. Artık normalleşme tamamlandığına göre, tüm konularda hatta daha iyiye gitmemiz lazım. Rusya ile vize serbestisini de tekrar sağlamak istiyoruz ama Rusya şu anda bazı güvenlik endişeleri sebebiyle aşama aşama gitmek istiyor. Önce resmi ve hususi pasaportlar üzerinde, kabin görevlilerinin, tır şoförlerinin girmesini kolaylaştırılması gibi bazı adımları öncelikle atmak istiyor. Ama bizim arzumuz yine eskisi gibi tamamen vizelerin kalkması. Hatta hatta daha önce önemli bir mesafe katettiğimiz gibi, pasaportsuz kimlikle de seyahatlerin yapılabilmesidir."