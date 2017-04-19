Çavuşoğlu-Morales Görüşmesi
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales'i karşılaması İkili görüşme Anlaşmaların imzalanması Basın toplantısı ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ile ortak basın toplantısı düzenledi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales'i karşılaması
İkili görüşme
Anlaşmaların imzalanması
Basın toplantısı
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ile ortak basın toplantısı düzenledi.