Çavuşoğlu Mısırlı Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüşerek, terör saldırısında yaşamını yitirenler nedeniyle taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüşerek, terör saldırısında yaşamını yitirenler nedeniyle taziyelerini iletti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede, mevkidaşı Şükri'ye Mısır'daki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini bildirdi.
Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirmiş, 119 kişi yaralanmıştı.
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