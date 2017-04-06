Çavuşoğlu: Mevcut Sistem Baba ile Oğlu Kavga Ettirir (2)

'KILIÇDAROĞLU MADDELERİ OKUSA EVET DER'



Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB), esnaf yöneticileriyle buluştu. Çavuşoğlu, esnafa nutuk atmadıklarını, esnafın sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Çavuşoğlu, "Ah Kılıçdaroğlu ahh, bir anlasan bizim Türkiye için yapmak istediklerimizi, bir okusa yapılacak değişiklikleri, Kılıçdaroğlu da evet der. Okumaktan korkuyor, CHP'lilerin en büyük derdi okurlarsa, içine girerlerse, inanarak anlatamazlar" dedi.



'YALANI BİTMİYOR'



Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu dinlerken utandığını belirterek, "Bir genel başkan bu kadar yalan söyler mi? Dua ediyorum yalanı bitsin de doğruyu söyler diye ama bir türlü yalanı bitmiyor. Çok zengin yalanı var. Danışmanları da iyi çalışıyor galiba, insan biraz sıkılır. Kılıçdaroğlu kararsızların karşısına çıksa ve bu 18 maddeye neden hayır dediğini açıklasın, dinleyenin yüzde 75'i evet der. Bundan dolayı bu maddelere girmek istemiyorlar" dedi.



'BU KADAR MI DÜŞTÜNÜZ'



CHP'lilerin Antalya'daki Ruslara giderek 16 Nisan'da evet çıkması durumunda farklı şeyler yaşanacağını anlattığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, Rus konsolosun endişeyle İl Başkanlığı'na geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Ruslara gidip durumu anlattık. Bu kadar mı düştünüz, bu kadar mı acizleştiniz? Genel başkan adayları var Muharrem İnce, yalanları atınca karşısındaki kişi dayanamadı. 'Göster bana kardeşim bu söylediklerini' dedi. Sağa sola baktı, 'Ben yanımda değişiklikleri getirmedim' dedi. Yine küstahlık yaptı ve 'Ben okusam halk burada anlamaz' dedi. Bunların bakışı hiç değişmedi, halk anlamaz, halkın kafası basmaz, halk cahil. Makarna verirsin oy alırsın diyor. Sen de iki kat makarna ver oy alabileceksen madem. Bir de Cumhuriyet elden gidiyor diyor. Cumhuriyet nereye gidiyor? Esas dertleri Cumhuriyet'in kendi tekellerinden gitmesi. O istiyor ki azınlık olarak çoğunluğu ben yöneteyim. Geçti bunlar, çalış, hizmet et, inandır milleti."



Toplantıda AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de konuşma yaptı.



