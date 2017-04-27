Çavuşoğlu Malta'ya Gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Malta'da Avrupa Birliği (AB) Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı George Vella'nın davetine icabetle AB üyesi ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek gayriresmi nitelikteki toplantıya iştirak edecek.



"Gymnich toplantıları" ismiyle bilinen toplantıda, dış politika gelişmeleri hakkında gayriresmi fikir teatisi yapılıyor. Malta'da yarın gerçekleşecek toplantıda, bölgesel, küresel ve güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.