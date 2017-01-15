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Çavuşoğlu, Liderlerle Aile Fotoğrafı Çektirdi

Çavuşoğlu, Liderlerle Aile Fotoğrafı Çektirdi

Ortadoğu Barış Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Çavuşoğlu, Liderlerle Aile Fotoğrafı Çektirdi

Ortadoğu Barış Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, Paris ziyaretinde Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Jubeir ile çalışma yemeğinde güncel gelişmeleri değerlendirdi.

(Fotoğraflı) - Paris

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