Ortadoğu Barış Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, Paris ziyaretinde Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Jubeir ile çalışma yemeğinde güncel gelişmeleri değerlendirdi.
(Fotoğraflı) - Paris
Çavuşoğlu, Liderlerle Aile Fotoğrafı Çektirdi
Ortadoğu Barış Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.
Ortadoğu Barış Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.
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