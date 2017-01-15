Ortadoğu Barış Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, Paris ziyaretinde Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Jubeir ile çalışma yemeğinde güncel gelişmeleri değerlendirdi.



(Fotoğraflı) - Paris