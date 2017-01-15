Ortadoğu Barış Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, Paris ziyaretinde Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Jubeir ile çalışma yemeğinde güncel gelişmeleri değerlendirdi.
Bakan Çavuşoğlu'nun Fransa temaslarını sonlandırarak ülkeden ayrıldığı öğrenildi. - Paris
Çavuşoğlu, Liderlerle Aile Fotoğrafı Çektirdi (2)
Ortadoğu Barış Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.
Ortadoğu Barış Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.
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