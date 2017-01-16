Çavuşoğlu, Lavrov ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleştirilen görüşmede, Çavuşoğlu ile Lavrov ateşkes dahil olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ve Astana görüşmelerinin hazırlık süreci hakkında fikir teatisinde bulundu.