Çavuşoğlu: 'Kıbrıs'ta Sorunun Çözümü Herkes Için Kazan-kazan Getirecek'

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve açıklamaları

CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak'ta uzmanların, daha sonraki bir tarihte ise bakanların bir araya geleceğini söyledi.