Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Tani ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Tani ile yaptığı görüşmede Suriye'deki ateşkes ve arazideki durum başta olmak üzere ülkedeki gelişmeler ele alındı.
Çavuşoğlu Katarlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Tani ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Tani ile telefon görüşmesi yaptı.
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