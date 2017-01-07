Çavuşoğlu Katarlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Tani ile telefon görüşmesi yaptı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Tani ile yaptığı görüşmede Suriye'deki ateşkes ve arazideki durum başta olmak üzere ülkedeki gelişmeler ele alındı.